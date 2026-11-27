Von: Elise Wilk

Der Weiße Turm in Kronstadt/Brașov bietet einen der schönsten Ausblicke auf die Stadt – von hier sieht man den Marktplatz, das Alte Rathaus, die Schwarze Kirche und die Zinne in voller Pracht. An Sommerabenden kann man auf den Stufen, die zum Turm führen, sitzen und warten, bis es dunkel wird und in der Stadt die Lichter angehen. An Wintertagen kann man die mit Schnee bedeckte Zinne bewundern. Und die bunte Herbstlandschaft bietet eine schöne Kulisse für Fotografien. Die schöne Aussicht ist leider das Einzige, was Kronstädter und Touristen beim Weißen Turm genießen können...

Die Aussichtsplattform aus Holz befindet sich in schlechtem Zustand und ist voller Kritzeleien und Graffiti und der Eingang in den Turm ist seit Jahren verriegelt. Wenn man weiter zum Schwarzen Turm geht, tritt man auf leere Verpackungen und Zigarettenstummel. Auch der Schwarze Turm bietet einen atemberaubenden Ausblick auf die Schwarze Kirche und die Häuser und Straßen der Innenstadt, doch das ist alles. Abgesehen vom Schmutz können die Besucher die verrosteten Treppen, die zerstörte Beleuchtung, die Graffiti an den Wänden und auf der Informationstafel sowie die auf dem Boden liegenden Möbelreste „bewundern“. Das Einzige, was noch auf eine historische Sehenswürdigkeit hindeutet, ist die Stelle an der Wand, an der „15. Jahrhundert“ steht.

Der Zugang zum Inneren des Turms ist gesperrt, sodass Touristen am Eingangstor lediglich ein Vorhängeschloss vorfinden. Nur der Außenbereich bleibt für Fotos uneingeschränkt zugänglich. Hier könnte eine kleine Galerie ihren Sitz haben. Hier könnte die freie Kulturszene ihre Projekte durchführen. Die Räumlichkeiten könnten ein Museum beherbergen. Doch seit vielen Jahren passiert hier nichts mehr.

Der Weiße und der Schwarze Turm sind nicht die einzigen Touristenattraktionen Kronstadts, deren Potential nicht ausgeschöpft wird. Kronstadt bereitet sich auf die Weihnachtsfeiertage vor, an denen Tausende von Touristen erwartet werden. Doch viele Attraktionen sind geschlossen: das Schnurgässchen, die Zitadelle am Schlossberg, die Tuchmacherbastei, die Aussichtsplattform auf der Zinne, die Katakomben an der Graft. Sie befinden sich entweder in Restaurierung, Konservierung oder sind Objekt von Verwaltungsstreitigkeiten.



Renoviert, interaktives Museum gestaltet, geschlossen



Die Südostecke der mittelalterlichen Wehranlagen der Inneren Stadt war besonders befestigt, um jedem feindlichen Angriff auf die Stadt standhalten zu können. Genau an der Ecke wurde eine runde Bastei mit 16 Meter Durchmesser und 20 Meter Höhe errichtet, die im Inneren vier hölzerne Wehrgeschosse hatte, von denen die Verteidiger zu den Schießscharten gelangen konnten. Es ist die Tuchmacherbastei. Diese wurde in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts renoviert. Eine neue Restaurierung durch den Kronstädter Kreisrat fand nach 2005 statt. Im Jahr 2012 wurde in der restaurierten Tuchmacherbastei das erste virtuelle Museum Rumäniens eröffnet. Zu diesem Zweck wurde innerhalb der Bastei ein neuer Turm aus Metall errichtet, der in mehreren Stockwerken Touchscreens mit historischen Bildern von Alt-Kronstadt enthielt und den Zugang zum obersten Wehrgang im Inneren der Tuchmacherbastei vermittelte.

Doch kurz nach der Renovierung gab es Wassereinbrüche und es traten erhebliche Schäden auf, insbesondere am Metallpavillon und an der im Inneren angebrachten Glaskuppel, wodurch der Raum für Besucher unsicher wurde. Im Jahr 2015 wurde die Bastei geschlossen und befindet sich in einem neuen Konsolidierungsprozess, der aus europäischen Mitteln finanziert wird.

Der Abschluss der Arbeiten und die Wiedereröffnung als interaktive Museumseinrichtung sind für das Jahr 2027 vorgesehen. Ob das so sein wird, bleibt abzuwarten.



Modernes Museum im Luftschutzbunker: nur für Monate



Die sogenannten Katakomben von Kronstadt sind ehemalige Luftschutzbunker aus dem Jahr 1944, die im Zweiten Weltkrieg zum Schutz vor Luftangriffen angelegt wurden. Im Juni 2021 richtete der Kulturverein Amural in den unterirdischen Stollen das „Brașov Underground Museum (BUM) für New-MediaKunst ein, das innerhalb weniger Wochen zehntausende Besucher anzog. Lokalpolitiker der Opposition (PSD und PNL) warfen der damaligen Stadtverwaltung unter USR-Führung vor, die Katakomben ohne Genehmigung des Stadtrats und ohne gültigen Miet- oder Nutzungsvertrag an den Verein übergeben zu haben. Die Antikorruptionsbehörde DNA erhob Anklage wegen Amtsmissbrauchs gegen die damalige Vizebürgermeisterin Flavia Boghiu (USR) und eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Im August 2026 sprach das Berufungsgericht Kronstadt Flavia Boghiu jedoch rechtskräftig frei, mit der Begründung, dass keine Straftat vorliege. Die Katakomben bleiben weiterhin geschlossen und es ist ungewiss, ob sie überhaupt noch für Besucher geöffnet werden.



Zitadelle wartet seit Jahren auf Wiedereröffnung



Die Kronstädter warten seit langer Zeit darauf, dass die Zitadelle am Schlossberg, ein Wahrzeichen der Stadt und ein Touristenmagnet, endlich wieder geöffnet wird. Aufgrund langwieriger Erb- und Eigentumsstreitigkeiten zwischen dem Staat und privaten Unternehmen war sie jahrelang geschlossen. Das historische Denkmal ist im Jahr 2023, nach einem siebenjährigen Rechtsstreit, der zugunsten der Stadt Kronstadt ausgegangen ist, wieder in den öffentlichen Besitz der Stadt übergegangen. Nun werden Maßnahmen durchgeführt, um den fortgeschrittenen Verfall aufzuhalten. Zementputz und Vegetation, die das Mauerwerk beeinträchtigten und Feuchtigkeit zurückhielten, werden entfernt. An den Dachabdeckungen werden Reparaturen durchgeführt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Arbeiten werden von der Kreisdirektion für Kultur überwacht und genehmigt.

Der Park um die Zitadelle sollte bereits im Jahr 2021 eröffnet werden, das geschah aber nicht.

Für 2026 waren Reparatur- und Sicherungsarbeiten geplant, um Fachleuten den Zugang zu ermöglichen, die die Untersuchungen und Gutachten für die Restaurierung des Denkmals erstellen werden. In dieser Phase werden Maßnahmen zur Sicherung der Außenfassade der Festung durchgeführt. Putzstellen, die erhebliche Schäden aufweisen und eine Gefahr für Touristen darstellen können, werden entfernt, ohne jedoch den historischen Putz zu beeinträchtigen. Das Ziel ist, die Zitadelle in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 für Touristen und Kronstädter zugänglich zu machen. Ob das im Sommer des nächsten Jahres wirklich passieren wird, ist noch unklar.



Drittengste Straße Europas seit einem Jahr geschlossen



Das Schnurgässchen/Strada Sforii ist rund 80 Meter lang und an der engsten Stelle nur etwa 111 bis 135 Zentimeter breit und somit die drittengste Straße Europas (hinter der Spreuerhofstraße in Reutlingen und der Parliament Street in Exeter). Besonders bei Touristen ist diese Straße sehr beliebt. Doch in den letzten Jahren wurde sie wiederholt durch Graffiti, Schmierereien und Schuhabdrücke an den Hauswänden verunstaltet. Trotz einer umfassenden Renovierung im Jahr 2017 und installierter Überwachungskameras bemalen Touristen und Passanten die frisch gestrichenen Fassaden immer wieder mit Namen, Botschaften oder vulgären Zeichnungen. Neben Schmierereien wurden Wände auch mit angeklebten Kaugummis verunstaltet, und selbst die bekannte Holzskulptur „Doamna Sforii“ am Eingang der Gasse fiel Vandalismus zum Opfer. Seit November 2025 ist die Gasse aus Sicherheitsgründen an beiden Enden gesperrt, da sich Putz und Dachziegel gelöst hatten. Im Herbst 2026 starteten die Bauarbeiten zur Sicherung und Restaurierung der angrenzenden Fassaden und Gesimse. Ein festes Datum für die Wiedereröffnung steht noch nicht fest. Berichte aus dem Juli nannten frühestens das Jahresende 2026, doch jetzt ist klar, dass dieser Termin viel zu optimistisch war.



Aussichtsplattform auf der Zinne: wann endlich saniert?



Die Aussichtsplattform neben den Buchstaben „BRAȘOV“ auf der Zinne ist ein Ort, den sicherlich kein Tourist verpasst hat, der den Kronstädter Hausberg bestiegen hat, sei es mit der Seilbahn oder zu Fuß. Von hier aus lassen sich die schönsten Fotos knipsen, weshalb die Aussichtsplattform an Tagen mit schönem Wetter extrem überlaufen war. Im Mai 2026 wurde sie aus Sicherheitsgründen für die Öffentlichkeit gesperrt, da die Metallkonstruktion stark beschädigt ist. Der Zugang ist untersagt, und das Gelände wurde bis zum Abschluss der von der Stadtverwaltung Kronstadt finanzierten Sanierungsarbeiten abgesperrt, während die Buchstaben an ihrem Platz verbleiben und gelegentlich beleuchtet werden. Die Behörden wollen hier eine neue Aussichtsplattform aus Glas errichten. Es steht noch nicht fest, wann diese funktionsfähig sein wird.

Der Kreis Kronstadt verzeichnete in der ersten Jahreshälfte rund 600.000 Touristen. Die Zahl steigt von Jahr zu Jahr, doch man fragt sich, ob jemals eine Zeit kommen wird, in der alle Sehenswürdigkeiten, die heute hinter Schloss und Riegel sind, endlich genutzt werden können.