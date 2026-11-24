Von: Elise Wilk

Kronstadt – Am Sonntagabend brach im Dachgeschoss und an der Fassade des Hotels Alpin in der Schulerau/ Poiana Brașov ein Brand aus. Die Kronstädter Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen aus, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Etwa 150 Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert, wobei keine Verletzten zu verzeichnen waren.

Die Einsatzkräfte wurden durch Feuerwehrmänner aus drei weiteren Kreisen verstärkt und setzen laut am Montagmorgen den Einsatz zur Löschung der Flammen fort. Bislang wurden keine Opfer gemeldet.12 Stunden nach Ausbruch des Brandes waren die Feuerwehrleute am Montagmorgen weiterhin im Hotel Alpin im Einsatz. Nach Angaben der Generalinspektion für Notfälle gestaltet sich der Einsatz besonders schwierig. Die Hotelleitung teilte mit, dass das Feuer auf der Terrasse eines Apartments ausgebrochen sei.

Am 20. August 2026 feierte das Hotel Alpin 50 Jahre seit seiner Eröffnung. Das Hotel öffnete 1976 seine Pforten und beschäftigte damals 70 Mitarbeiter – zu einer Zeit, als sich die Schulerau zum wichtigsten Zentrum für Bergtourismus und Wintersport in Rumänien entwickelte. Im Laufe der fünf Jahrzehnte durchlief das Gebäude mehrere Umbauphasen. Nach den öffentlich zugänglichen Angaben des Betreibers verfügt das Haupt-Hotel über etwa 150 Zimmer und das Aparthotel zählt 114 Apartments.