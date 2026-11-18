Bukarest (ADZ) - In den ersten drei Quartalen 2026 ist das Leistungsbilanzdefizit Rumäniens auf 22,88 Milliarden Euro gestiegen; im Vorjahreszeitraum waren es noch 22 Mrd. Euro. Laut einer Mitteilung der Nationalbank (BNR) von Anfang dieser Woche geht das höhere Minus hauptsächlich auf ein größeres Defizit im Warenhandel, welches nur teilweise von größeren Überschüssen bei Dienstleistungen ausgeglichen wurde, zurück. Die Bilanz der laufenden Übertragungen (z. B. Heimatüberweisungen oder Entwicklungshilfe) ist von plus 267 Millionen Euro im Vorjahr in ein Defizit von rund einer Viertel Milliarde Euro gerutscht; bei Erwerbs- und Vermögenseinkommen hat sich der Fehlbetrag kaum verändert.



Außerdem sind laut BNR-Mitteilung direkte Auslandsinvestitionen von 6,8 Mrd. Euro zwischen Januar und September 2025 auf rund 4,3 Mrd. Euro im selben Zeitraum dieses Jahres gesunken. Die gesamten Auslandsschulden des Landes sind seit Ende Dezember 2025 um rund 3,6 Mrd. Euro auf 234,2 Mrd. Euro gestiegen.