Euro kratzt an 5,35-Lei-Marke

Bukarest (ADZ) – Der Euro hat am Donnerstag auf dem Bankenmarkt innerhalb weniger Stunden rund sieben Bani zugelegt und die Marke von 5,34 Lei überschritten. So wenig war der Leu nie wert. Der offizielle Kurs am Freitag erreichte 5,3447 Lei. Die Zentralbank BNR hatte angesichts der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit bereits mit einer Phase erhöhter Wechselkurs-Schwankungen gerechnet.

„Wir befinden uns in einer Phase anhaltender Unsicherheit, in der die rumänische Wirtschaft nicht gut abschneidet“, sagte BNR-Sprecher Dan Suciu. Der Devisenmarkt sei jedoch relativ klein und die Zahl der Geschäfte gering. Dadurch könne bereits eine einzelne Bewegung den Kurs stärker beeinflussen.



Unterdessen sanken die Devisenreserven der BNR von 64,8 Milliarden Euro Ende August auf 60 Milliarden Euro Ende September. Im September flossen insgesamt rund 8,1 Milliarden Euro ab, darunter 2,68 Milliarden Euro für Tilgung und Zinsen auf Staatsschulden in Fremdwährung. Suciu betonte, ein solcher Rückgang sei nicht beispiellos.