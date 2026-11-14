Leuchtende Laternen zum Martinsfest

Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – „Durch die Straßen auf und nieder, leuchten die Laternen wieder“ – so hieß es am Mittwochnachmittag, dem 11. November, in Temeswar/Timișoara. Trotz des regnerischen Wetters ließen sich die Kinder des deutschen „Nikolaus Lenau“-Kindergartens die Freude am traditionellen Sankt-Martinsfest nicht nehmen. Mit bunten, selbst gebastelten Laternen machten sie sich gemeinsam mit ihren Erzieherinnen auf den Weg zum Sankt-Georgs-Dom.

Dort wurden die kleinen Gäste von Kanzleidirektor Nikola Lauš empfangen. Der Geistliche sprach mit ihnen über die Bedeutung des Martinstags und erklärte, weshalb der heilige Martin bis heute als Vorbild für Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit gilt. Anschließend führte die große Kindergartengruppe unter der Leitung der Erzieherinnen Ildiko Antal und Alexandra Moldovan ein kurzes Theaterstück auf. Gemeinsam stimmten die Kinder die bekannten Martins- und Laternenlieder an.

Im Mittelpunkt des Festes steht der heilige Martin von Tours, der im 4. Jahrhundert lebte. Der Überlieferung nach diente er zunächst als Soldat in der römischen Armee. Berühmt wurde er durch eine Begebenheit, die sich vor den Toren der französischen Stadt Amiens zugetragen haben soll: Als er an einem kalten Wintertag einem frierenden Bettler begegnete, teilte er seinen Soldatenmantel mit dem Schwert und schenkte dem Bedürftigen eine Hälfte. Später wandte sich Martin dem christlichen Glaubensleben zu und wurde im Jahr 371 zum Bischof von Tours gewählt. Er starb am 8. November 397 und wurde am 11. November beigesetzt. An diesem Tag wird seither seiner gedacht.

Auch bei den Banater Schwaben hat der Martinstag eine lange Tradition. Die überwiegend katholischen deutschen Siedler, die im 18. Jahrhundert ins Banat kamen, brachten ihre religiösen Feste und Bräuche mit. Der heilige Martin wurde in zahlreichen katholischen Gemeinden verehrt. Sein Gedenktag fiel zudem in eine Zeit, in der die landwirtschaftlichen Arbeiten weitgehend abgeschlossen waren und man sich auf den Winter vorbereitete. In vielen Gegenden war der 11. November daher auch mit geselligen Zusammenkünften, Festessen und dem Teilen von Speisen verbunden. Die heute besonders bei Kindern beliebten Laternenumzüge knüpfen an diese Traditionen an und stehen sinnbildlich für Licht, Hoffnung und die Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen.

Zum Abschluss der Feier zogen die Kinder mit ihren leuchtenden Laternen über den Domplatz. Die bunten Lichter sorgten trotz des grauen Novemberhimmels für eine festliche Stimmung. Schließlich wurden Kipfel miteinander geteilt – eine symbolische Geste, die an die Mantelteilung des heiligen Martin erinnert.