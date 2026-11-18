Von: Aurelia Brecht

Hermannstadt – Das ASTRA-Filmfestival in Hermannstadt/Sibiu hielt in diesem Jahr mehrere Überraschungen bereit. Eine davon war der Film der jungen Regisseurin Alexandra Bidian „Schon lange kein Frühling. Mein Vater, Rumänien und ich“. Dieser nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in die Kindheit und Jugend der Filmemacherin und wandelt zugleich auf den Spuren ihres Vaters, der Rumänien während des Kommunismus verließ.

Die erste Einstellung: Zwei kleine Kinder in einem rumänischen Dorf, Kühe kehren heim von der Weide, Weideglocken um den Hals: „Hier habe ich die schönsten Momente meiner Kindheit verbracht, in Rumänien“ – mit diesem Satz beginnt der Film, der zwischen den beiden Polen Deutschland und Rumänien hin und her oszilliert. Die Filmemacherin ist in Wiesbaden aufgewachsen, ihr Vater in Siebenbürgen. Ein Aufwachsen und Werden zwischen den Welten, zwischen der geordneten deutschen Großstadt und dem quirligen rumänischen Dorf.

Aber da ist noch mehr. Da ist das Aufwachsen mit einer Schwere und mit der Zerrissenheit und Sehnsucht des Vaters, mit Unausgesprochenem, mit unbeantworteten Fragen. Um das Schweigen zu brechen, um ihm zu begegnen, beginnt Alexandra Bidian über ihren Vater zu recherchieren, der 2012 verstirbt und dem sie nun keine Fragen mehr über die Vergangenheit stellen kann. Zu seinen Lebzeiten hat sie oft Fragen gestellt, da war sie Anfang zwanzig: „Ich stelle dir in diesem Sommer viele Fragen, aber viele, die ich heute habe, kenne ich damals noch nicht“, heißt es an einer Stelle im Film.

So setzt sie anhand von Briefen, Fotos, Zeitungsartikeln und einer Securitateakte nach und nach alles wie ein Mosaik zusammen zu dem, was in ihrem Bild fehlt. Das Weggehen des Vaters aus Rumänien, der damit verbundene Schmerz. Das Warten und Bangen im Ausland, das Beobachten und Aus-der-Ferne-Zusehen, wie sich die Situation im Land verschlimmert. Dann: die Erleichterung und Aufbruchsstimmung nach der Revolution in Rumänien, wohin der Vater am liebsten gleich gereist wäre, was aber aufgrund der familiären Situation nicht möglich ist. Fünf Jahre nach der Wende reist die Familie dann zum ersten Mal nach Rumänien. Hier ist der Vater ein anderer Mensch, ist freier, lacht unbeschwerter: „Hier gehörst du dazu, wirst auf der Straße von Menschen erkannt, hast eine Vergangenheit“, sagt die Off-Stimme.

Der rote Faden, der sich durch den Film zieht, ist die Reise, die die Filmemacherin später gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester unternimmt. Auf der Fahrt wird ausgesprochen, was man voneinander gegenseitig noch nicht wusste, unterdrückte Gefühle, Empfindungen. Momentaufnahmen kommen zum Vorschein. Und Positives: zum Beispiel wie sehr sich die beiden Töchter jedes Jahr auf die Rumänienfahrt der ganzen Familie im Sommer gefreut haben.

Im Interview sprach Moderator Răzvan Pop die Filmemacherin auf die verschiedenen „Wege“ des Films an, die er während des Sehens ausgemacht hatte: Der Weg als Entdeckungsreise der Regisseurin zum Vater, der Weg der beiden Schwestern und ihrer Mutter von Wiesbaden nach Rumänien und der eigentliche Handlungsstrang des Films. „Wie haben Sie diese verschiedenen Wege verändert?“ war die Abschlussfrage, die er Alexandra Bidian stellte. Der Film sei einer der Gründe, warum sie heute in Rumänien lebe, so Bidian. „In gewisser Weise hat mich der Film also hierher zurückgebracht.“ Sie sei sehr glücklich darüber, dass sie die Dokumentation gedreht habe: „Ich habe sehr viel über die Geschichte, über meinen Vater, die gesamte Familie und über meine Seele gelernt.“

Dem, was oft nur zwischen den Zeilen lesbar ist, ist die Filmemacherin auf der Spur. Leise, bewegend, manchmal aufwühlend. Ein Film, ein Road-Trip, der den Wandel zwischen den Welten vollzieht, zwischen den politischen Systemen, zwischen den Zeiten: Eine Reise zu sich selbst, zu den eigenen Wurzeln – und eben vor allem: in die Seele.

Der Dokumentarfilm „Schon lange kein Frühling. Mein Vater, Rumänien und ich“ ist derzeit in der ARD-Mediathek zu sehen.