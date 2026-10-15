Nach Angriff in Russland: AUR verliert Fans

Bukarest (ADZ) – Seit langer Zeit wird vermutet, dass die hohen Unterstützerzahlen, mit denen AUR, Călin Georgescu und andere populistische Politiker, sowie Influencer aus ihrem Dunstkreis angeben, eigentlich zu einem großen Anteil aus russischen und anderen Bots bestehen – im Kern also manipuliert sind. Diese These klingt nach den jüngsten Treffern ukrainischer Drohnen auf Datencenter des Digitalkonzerns Yandex in Russland noch wahrscheinlicher. Nach Auswertungen des TV-Senders Digi 24 haben nach dem Ausfall der Server in Russland die Facebook-Postings von AUR-Chef Simion rund zwei Drittel der Likes eingebüßt. Hatten seine Äußerungen bis neulich noch im Schnitt rund 30.000 Likes angezogen, ging die Zahl auf gerade etwa 9000 zurück. Ähnliche Erkenntnisse ergaben auch Messungen für die Konten, die der Rechtsextremist Călin Georgescu in sozialen Medien eingerichtet hat. Auch bei Influencern, die rechtes Gedankengut im Internet verbreiten, stellte Digi 24 den gleichen Abwärtstrend fest.