Nazare: Keine Gefahr für Renten und Löhne

Bukarest (ADZ) – Trotz der politischen Krise und der eingeschränkten Befugnisse der Übergangsregierung kann Rumänien nach Angaben von Finanzminister Alexandru Nazare weiterhin die fälligen Renten und Gehälter zahlen. Nazare sagte am Vorabend der Entscheidung von Standard&Poor´s zum Länderrating, dass Rumänien dennoch möglichst bald einen glaubwürdigen Haushaltsplan für 2027 brauche. Ein erster Schritt müsse ein Nachtragshaushalt sein, um aufgetretene Probleme bei den laufenden Ausgaben zu lösen, so Nazare im Staatsfernsehen TVR. Die Übergangsregierung könne eine solche Anpassung jedoch nicht beschließen.



Nazare bezeichnete die gegenwärtige Lage als „überhaupt nicht angenehm“. Im Sommer habe die Regierung mit Unterstützung aller Parteien mehrere Gesetzesinitiativen durch das Parlament gebracht und damit einzelne Probleme gelöst. Auf diese Weise seien vorübergehend Lösungen für dringende Ausgaben gefunden worden. „Aber wir können auf diese Weise nicht weitermachen“, sagte der Minister. In mehreren Bereichen gebe es Probleme bei der Finanzierung laufender Ausgaben. Diese habe das Ministerium bislang nur punktuell lösen können.