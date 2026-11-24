Von: Astrid Weisz

Busiasch – Der Kurort Bad Busiasch/Buziaș im Kreis Temesch soll bis Oktober 2028 ein neues Freizeit- und Erholungszentrum erhalten. Die Stadtverwaltung und die Regionale Entwicklungsagentur West (ADR Vest) haben einen Finanzierungsvertrag für das Vorhaben unterzeichnet. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 11,16 Millionen Euro, davon werden 10,94 Millionen Euro aus nicht rückzahlbaren europäischen Fördermitteln des Regionalprogramms West 2021–2027 finanziert.

Das geplante Zentrum soll auf einer Fläche von mehr als 3300 Quadratmetern Sport-, Freizeit-, Wellness- und Kulturangebote miteinander verbinden. Vorgesehen sind Schwimmbäder im Innen- und Außenbereich, ein Hauptbecken sowie ein Becken für Entspannung und Hydromassage. Zum Wellnessbereich gehören außerdem Saunen, Massageräume und Umkleiden. Die Schwimmbecken sollen auch für Schwimmkurse für Kinder, Wassergymnastik und andere sportliche Aktivitäten genutzt werden. Das Außenbecken ist vor allem für die Sommermonate vorgesehen.

Im Freien sollen ein multifunktionaler Sportplatz, eine Minigolfanlage und Bereiche für Fitness, Yoga, Pilates, Badminton und Tischtennis entstehen. Für Kinder sind Spielplätze mit Rutschen, Klettergeräten und weiteren Spielmöglichkeiten geplant.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf kulturellen Veranstaltungen. Das Zentrum soll über mehrere flexibel nutzbare Säle für Theateraufführungen, Konzerte, Filmvorführungen, Ausstellungen und Buchpräsentationen verfügen. Auch Workshops für Malerei, Keramik und Bildhauerei sowie Bildungsangebote und kleinere Veranstaltungen sind vorgesehen. Die Außenanlagen sollen unter anderem für Festivals, Freiluftkino und Märkte genutzt werden können.

Zum Projekt gehört auch ein Gastronomiebereich mit Zugang zum Innenhof. Dort sollen Verkostungen, Kochvorführungen und Veranstaltungen zur Förderung regionaler Produkte stattfinden. Dabei will die Stadt insbesondere die kulinarischen Traditionen und den Weinbau der Umgebung stärker in ihr touristisches Angebot einbeziehen. Bürgermeister Sorin Munteanu bezeichnete das Projekt als bedeutende Investition für die Entwicklung des Kurortes. Nach den Berechnungen der Projektträger könnte das Zentrum jährlich mehr als 15.000 Besucher anziehen. Die Fertigstellung ist für den 31. Oktober 2028 vorgesehen.

Bad Busiasch ist seit dem 19. Jahrhundert als Kurort bekannt. Seine Mineralquellen, Kuranlagen und der dendrologische Park mit der überdachten Promenadegalerie gehören zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Mit dem neuen Freizeitkomplex möchte die Stadtverwaltung zusätzliche Besucher gewinnen und die touristische Saison über die Sommermonate hinaus ausdehnen.