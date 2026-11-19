Von: Andreea Oance

Temeswar – Vom 19. bis 22. November treffen sich in Temeswar/Timișoaraa unabhängige Kulturorganisationen und Kulturschaffende aus Südosteuropa, um Erfahrungen auszutauschen, gemeinsame Herausforderungen zu diskutieren und neue Kooperationen anzustoßen. Im Mittelpunkt stehen die Arbeitsbedingungen unabhängiger Kulturinitiativen, begrenzte Ressourcen und die Frage, wie sich kulturelle Projekte langfristig aufrechterhalten lassen.

PERIFERAL ist Teil des Projekts „Work in Progress“ (Deutsch: „Arbeit im Entstehen“), das von Asociația Foc și Pară und dem Künstlerkollektiv Indecis artist run organisiert wird. Die Veranstaltung erweitert die bisherige Auseinandersetzung mit Arbeit und Erschöpfung um die Bedingungen, unter denen unabhängige Kunsträume, Kollektive und Kulturorganisationen arbeiten.

An dem Treffen beteiligen sich unter anderem die Autostrada Biennale aus Kosovo, Bura Galeria aus Ungarn, Centar Jadro aus Nordmazedonien, Ksi Prostir aus der Ukraine, Prostor aus Kroatien, Šok Zadruga und Matrijaršija aus Serbien, Swimming Pool aus Bulgarien sowie Tirana Art Lab aus Albanien. Aus Rumänien sind Lateral ArtSpace aus Klausenburg/Cluj-Napoca sowie mehrere Temeswarer Initiativen vertreten, darunter Balamuc, It Space, Many Body Collective, Baraka Artist-run Space, Nava C2, Punct., forum lab und Indecis. Einige Organisationen nehmen vor Ort teil, andere werden online zugeschaltet.

Viele dieser Initiativen stehen trotz unterschiedlicher Rahmenbedingungen vor ähnlichen Problemen: unsichere Finanzierung, kleine Teams, ein hoher Anteil unsichtbarer Arbeit und die Schwierigkeit, Projekte dauerhaft weiterzuentwickeln. PERIFERAL soll einen offenen Austausch über Erfolge und Schwierigkeiten, Kompromisse und gefundene Lösungen ermöglichen. Zugleich geht es darum, gemeinsame Interessen und mögliche Formen künftiger Zusammenarbeit zu entdecken.

Das Hauptprogramm am 20. und 21. November umfasst Gespräche über unabhängige Kunsträume, alternatives Publizieren, die Arbeit mit lokalen Gemeinschaften, Aktivismus und den Aufbau kultureller Infrastruktur mit begrenzten Mitteln. Das Panel „Here to Stay“ widmet sich den Erfahrungen unabhängiger Räume in Sofia, Tirana und Temeswar. Unter dem Titel „Publishing Against the Machine“ werden DIY-Kultur und Möglichkeiten der Produktion und Verbreitung unabhängiger Publikationen außerhalb etablierter Vertriebswege behandelt. Weitere Diskussionen beschäftigen sich mit der Öffnung von Kulturräumen für lokale Gemeinschaften, dem Aufbau einer Biennale für zeitgenössische Kunst unter schwierigen infrastrukturellen Bedingungen sowie der Rolle von Kultur in gesellschaftlich und politisch herausfordernden Situationen. Zum Programm gehört außerdem der Workshop „Modes of Resilience“, der sich an die teilnehmenden Organisationen richtet. Neben Präsentationen und Diskussionen soll PERIFERAL vor allem Raum für persönliche Begegnungen und den Aufbau neuer Netzwerke schaffen. Die Veranstalter erwarten nicht, dass zwei Tage des Austauschs die strukturellen Probleme unabhängiger Kulturarbeit lösen. Vielmehr sollen Kontakte und Kenntnisse entstehen, die auch über das Treffen hinaus Bestand haben.

Weitere Informationen zum gesamten Projekt sind von der Webseite indecis.org abrufbar. „Work in Progress“ wird von der Nationalen Kulturfondsverwaltung AFCN kofinanziert. Die Veranstaltungen im Bastion 3 finden in Zusammenarbeit mit der Stadt Temeswar und dem Projektezentrum statt.