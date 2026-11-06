Pläne zur Umgestaltung der Innenstadt

Von: Elise Wilk

Kronstadt – Der Bereich um die Kreisbibliothek und das Kino „Astra“ auf der Postwiese/Livada Poștei könnte zur Fußgängerzone werden. Dies gab Bürgermeister George Scripcaru in der Sendung „Vocea Brașovului“ (Die Stimme Kronstadts) von Radio România bekannt, als er die Strategie zur Neugestaltung der Innenstadt vorstellte.

„Geplant ist die Umwandlung des Bereichs zwischen dem Unirea-Nationalkolleg , der Präfektur und Modarom in eine Fußgängerzone. Anhand von Verkehrsstudien werden wir prüfen, ob wir den Durchgangsverkehr nur von der Dobrogeanu-Gherea-Straße und der Schwarzgasse/Str. Nicolae Bălcescu aus zulassen, damit man auf dem Rudolfsring/Bd. Eroilor fahren kann, ohne dort anhalten zu dürfen. Ansonsten soll das gesamte Gebiet, einschließlich der Politehnicii-Straße, zur Fußgängerzone werden. Danach planen wir die Umgestaltung des Bereichs zwischen der Kreisbibliothek und dem Astra-Kino, der ebenfalls zur Fußgängerzone werden soll. Auf diesem Abschnitt wird also kein Verkehr mehr stattfinden“, erklärte Scripcaru.

Gleichzeitig kündigte der Bürgermeister an, dass auch an der Neugestaltung der Gegend an der Graft gearbeitet werde, wo eine Mauer einsturzgefährdet sei. Ebenfalls werden im nächsten Jahr umfangreiche Arbeiten am Straßenbelag auf dem Marktoplatz/Piața Sfatului sowie auf der Purzengasse/Str. Republicii durchgeführt und die Sanierungsarbeiten an den Fassaden werden fortgesetzt.