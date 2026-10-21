Präsident beruft CSAT ein

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Nicușor Dan hat für Donnerstag eine Sitzung des Obersten Verteidigungsrates des Landes (CSAT) einberufen – es ist die erste, an der der frischgebackene Premierminister Luca Niculescu (parteifrei) und die neuen Ressortchefs der im CSAT vertretenen Schlüsselministerien teilnehmen. Auf der Tagesordnung sollen die zunehmenden russischen Drohnenangriffe auf Handelsschiffe im Schwarzen Meer bzw. in den rumänischen Hoheitsgewässern sowie weitere Rüstungsbeschaffungen stehen.