Proteste bei IAR Weidenbach

Von: Elise Wilk

Weidenbach – Die Beschäftigten des Luftfahrtunternehmens IAR Weidenbach/Ghimbav haben am Montag, dem 12. Oktober, auf dem Werksgelände protestiert, da sie mit der Bezahlung unzufrieden sind und kritisieren, dass das Werk weit unter seiner Kapazität läuft. Der Vorsitzende der IAR-Gewerkschaft, Suba Arpad, erklärte zudem, dass die Regierung diese Forderungen bis zum 15. Dezember erfüllen müsse. Der Gewerkschaftsführer gab nicht bekannt, was geschehen werde, falls diese Frist nicht eingehalten werde, wies jedoch darauf hin, dass die Unzufriedenheit der Beschäftigten sehr groß sei.



Genauer gesagt fordern die Gewerkschafter eine Anpassung der Löhne an die Inflationsrate, also um 6,5 %, wie es im Tarifvertrag festgelegt wurde. Außerdem fordern sie, dass die Auslastung des Werks bis zu dem genannten Zeitpunkt von derzeit unter 20 % auf über 90 % gesteigert wird. „Die von uns geforderte Anpassung liegt weit unter der Erhöhung der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats, die um das 4,3-Fache gestiegen sind, von 4720 Lei auf 20.400 Lei brutto“, erklärte Suba.



Andererseits erklärte Marian Rasaliu, der Direktor von IAR Ghimbav, dass auf Führungsebene Verständnis für die Unzufriedenheit der Beschäftigten hinsichtlich der Verzögerung bei der im Juni 2026 ausgehandelten Lohnindexierung bestehe. „Es muss darauf hingewiesen werden, dass die inflationsgebundene Anpassung aufgrund der Verordnung Nr. 89/2025 nicht umgesetzt wurde, da diese die Anpassung der Löhne an die Inflationsrate von der Genehmigung durch die Regierung im Rahmen eines Memorandums abhängig macht“, erklärte Rasaliu. Derzeit liegt das Durchschnittsgehalt im Unternehmen bei etwa 14.000 Lei, zu denen noch Prämien hinzukommen.