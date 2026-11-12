Russische Hacker spähen Behörden-E-Mails aus

Bukarest (ADZ) – Eine mutmaßlich mit dem russischen Geheimdienst FSB verbundene Hackergruppe hat Ende letzten Jahres offenbar den E-Mail-Server einer rumänischen Regierungsbehörde angegriffen. Dabei hatten es die Angreifer nach Erkenntnissen von Experten gezielt auf den Schriftverkehr mit Vertretern der NATO und der Europäischen Union abgesehen. Den Cyber-Spionageangriff, für den die russische Gruppe APT Turla verantwortlich sein soll, entdeckten Experten des IT-Sicherheitsunternehmens ESET. Der rumänische Geheimdienst SRI bestätigte den Vorfall. Nach Angaben des SRI erkannte das Nationale Cyberint-Zentrum den Angriff im Dezember 2025, konnte ihn abwehren und die Folgen beseitigen. Hinweise auf den Abfluss sensibler Daten habe es nicht gegeben.



Laut einer ESET-Analyse setzten die Hacker ein speziell entwickeltes Werkzeug namens Cereal ein, das Microsoft-Exchange-Server infiltriert und E-Mails unbemerkt überwacht. Eine Komponente namens CerealBox suchte gezielt nach Nachrichten von und an institutionelle Adressen der NATO und der Europäischen Union.