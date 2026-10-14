Stadt will Immobilie neben HNO-Klinik erwerben

Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Die Temeswarer Stadtverwaltung plant den Ankauf einer Immobilie in unmittelbarer Nachbarschaft der HNO-Klinik des städtischen Krankenhauses. Damit sollen der Zugang für Patienten und Rettungswagen verbessert und zusätzliche Räumlichkeiten für den Klinikbetrieb geschaffen werden. Ein entsprechender Beschlussentwurf, der die Verhandlungskommission der Stadt zur Aufnahme von Gesprächen mit den Eigentümern ermächtigen soll, wird dem Stadtrat in einer der kommenden Sitzungen zur Abstimmung vorgelegt.



Bei der Immobilie handelt es sich um ein Grundstück in der Ludwig-van-Beethoven-Straße Nr. 3, das der Stadt von den Eigentümern zum Kauf angeboten wurde. Das Grundstück umfasst 751 Quadratmeter. Darauf befinden sich ein Gebäude mit Untergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachboden sowie fünf getrennten Einheiten mit einer Gesamtnutzfläche von rund 550 Quadratmetern. Hinzu kommt eine Garage.



Die Stadtverwaltung begründet das Vorhaben mit den steigenden Patientenzahlen und den eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten zur Klinik. Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden in der Fachambulanz und der Notaufnahme mehr als 20.000 Konsultationen durchgeführt, durchschnittlich rund 2270 pro Monat. Das alte und das neue Klinikgebäude sind miteinander verbunden, verfügen derzeit jedoch nur über einen gemeinsamen Zugang. Bereits während des Neubaus hatte es Schwierigkeiten bei der Zufahrt zur Baustelle gegeben.

