Stadttheater in Neustadt wird für 84 Millionen Lei modernisiert

Von: Arthur Glaser

Neustadt – Der Vertrag zur Sanierung und Erweiterung des Stadttheaters in Neustadt/Baia Mare ist am vergangenen Freitag unterzeichnet worden. Der Auftrag im Wert von 83,95 Millionen Lei (einschließlich Mehrwertsteuer) ging an ein Konsortium unter der Führung des Unternehmens Avril. Die Bauarbeiten sollen innerhalb von 24 Monaten abgeschlossen werden.



Das Projekt umfasst die bauliche Verstärkung und Modernisierung des Gebäudes, die Erneuerung der technischen Anlagen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Brandschutzes. Auch die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen und die Gestaltung der Außenbereiche sind vorgesehen.



Nach dem Umbau soll das Theater über einen Hauptsaal mit 299 Sitzplätzen und einen zweiten Saal mit 90 Plätzen verfügen. Die Geschossfläche wird um rund 900 Quadratmeter auf insgesamt 5872 Quadratmeter erweitert.



Während der Bauphase wird der Theaterbetrieb in Ausweichräumen fortgesetzt. Bürgermeister Ioan Doru Dăncuș hofft, dass das Gebäude der Öffentlichkeit möglichst bald in einer moderneren und publikumsfreundlicheren Form zurückgegeben werden kann. Auch die Arbeitsbedingungen für Schauspielerinnen und Schauspieler und weitere Beschäftigte sollen sich verbessern.



Die Gesamtinvestition beläuft sich auf mehr als 139,2 Millionen Lei. Davon stammen rund 75,78 Millionen Lei aus nicht rückzahlbaren staatlichen Fördermitteln, während etwa 63,45 Millionen Lei aus dem Haushalt der Stadt finanziert werden.