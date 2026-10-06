Straße Zeiden – Wolkendorf weiterhin befahrbar

Von: Laura Căpățână Juller

Kronstadt – Die für diesen Herbst angekündigten Reparaturarbeiten an der Kreisstraße DJ 112A zwischen Zeiden/Codlea und Wolkendorf/Vulcan wurden neu geplant. Das bedeutet, dass die vor wenigen Tagen vom Kronstädter Kreisrat angekündigte Verkehrsumleitung über Zeiden – Weidenbach/Ghimbav – Neustadt/Cristian – Wolkendorf nicht mehr notwendig ist.



Obschon der Abschnitt zwischen Kilometer 27+700 und Kilometer 29+200, im Bereich der Brücke, dringend einer Instandsetzung bedarf, haben das Bürgermeisteramt Wolkendorf und die Einwohner aus Zeiden, Wolkendorf und Holbav sich gegen die Entscheidung des Kreisrats ausgesprochen und verweigern den Beginn der Arbeiten, weil sie die Straße benötigen.



Infolgedessen wurde eine Sitzung einberufen, bei der der Kronstädter Kreisrat, die Lokalbehörden und das beauftragte Bauunternehmen beschlossen, die Konsolidierungsarbeiten abschnittsweise und jeweils auf einer Fahrtrichtung durchzuführen, sodass der Verkehr weiterhin aufrechterhalten werden kann.