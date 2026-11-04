Toader Jr. aus U-Haft in Hausarrest

Bukarest (ADZ) – Alexandru Toader, der Sohn des ehemaligen Justizministers und Verfassungsrichters Tudorel Toader, soll aus der Untersuchungshaft entlassen und unter Hausarrest gestellt werden. Der Oberste Gerichtshof gab seiner Beschwerde statt und entschied rechtskräftig zugunsten der milderen Maßnahmen.



Alexandru Toader, der wie sein Vater Tudorel als Dozent an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Alexandru Ioan Cuza in Jassy unterrichtet, steht im Mittelpunkt eines Verfahrens unter Verdacht auf mehrere Sexualstraftaten, darunter Vergewaltigung. Der 38-jährige Jurist soll Studentinnen zum Sex genötigt haben, indem er ihnen unter anderen mit nachteiligen akademischen Bewertungen drohte. Am 24. Oktober war er in Untersuchungshaft gekommen. Toader schwieg zu den Vorwürfen, während sein Vater davon ausgeht, dass der Sohn Ziel eines Angriffs sei, der eigentlich gegen ihn gerichtet war. Die Universität hat seinen Arbeitsvertrag kraft Satzung ausgesetzt.