Von: Valentin Brendle

André Raatzsch, 1978 geboren, ist Wissenschaftler und Künstler, der in Ungarn aufgewachsen ist und heute in Deutschland lebt. Dazu ist er Teil der Roma-Minderheit. Seit vielen Jahren setzt er sich künstlerisch und wissenschaftlich – aktuell auch als Doktorand der Kunstgeschichte an der Philipps-Universität Marburg – mit der Darstellung und Repräsentation von Sinti und Roma auseinander. Dazu war er unter anderem jahrelang Kurator des Bereichs „Bilderpolitik“ bei RomArchive und er besuchte vor Kurzem das Bukarester Goethe-Institut, wo er die Teilnehmer des Workshops „Die Geschichte der Roma gehört hierher“ beriet (die ADZ berichtete). Über seine Arbeit, Motivation und die aktuelle Situation der Roma hat er mit dem ADZ-Journalisten Valentin Brendler gesprochen.

Herr Raatzsch, in Ihrer Arbeit setzen Sie sich mit Roma, ihrer Identität, aber auch mit ihren Diskriminierungserfahrungen auseinander. Warum beschäftigen Sie sich so umfangreich damit?

Ich bin auch Angehöriger der Roma-Minderheit. Eigentlich jedoch mehrerer Minderheiten. Das ist sehr wichtig zu betonen! Mein Vater war Deutscher, meine Mutter ist Ungarin und gehört zur Roma-Minderheit, zu den Beás (Anm. d. Red.: eine Roma-Gemeinschaft, deren Sprache auf dem Rumänischen beruht). Da mein Vater als Deutscher mit uns in Ungarn lebte, gehörte er dort zur deutschen Minderheit. Ich bin in Ilmenau in Thüringen geboren und gehöre über meinen Vater ebenfalls zur deutschen Minderheit in Ungarn, wo ich aufgewachsen bin.



Das prägt natürlich und hat viele positive Auswirkungen. Ich möchte in meiner künstlerischen und wissenschaftlichen Arbeit auch immer die Schönheit von Zweisprachigkeit und vom Aufwachsen in zwei Kulturen in den Vordergrund stellen. Denn beide Kulturen können voneinander profitieren.



Ich denke hier zum Beispiel an Franz Liszt, der in seinen Briefen beschrieben hat, wie er von der ungarischen Roma-Musik fasziniert war. Und wir haben auch einen Komponisten in Ungarn, János Bihari, der ebenfalls Angehöriger der Roma-Minderheit war. Schon zu seinen Lebzeiten war er ein Star, ein Komponist und ein Geigenvirtuose, der die europäische klassische Musik mitgeprägt hat.

Wie versuchen Sie, Ihre eigene Identität in Ihrer Arbeit zu zeigen?

In meiner künstlerischen Arbeit war das immer eine sehr große Herausforderung, da man sich als Künstler immer mit bestimmten Vorstellungen auseinandersetzen muss.



Als ich während meiner Ausbildung zum Bildhauer an der Kunstakademie in Ungarn begann, mich mit zeitgenössischer Kunst auseinanderzusetzen, konnte ich mich nicht als „Roma-Künstler“ positionieren.

Dadurch verstehe ich auch, warum die Notwendigkeit entstanden ist, Künstler aus der Gemeinschaft ausdrücklich als „Roma-Künstler“ sichtbar zu machen.



Auch in der Wissenschaft wiederholte sich das, wo wir als Wissenschaftler, aber auch als Angehörige der Minderheit, Texte aufsetzten, in denen es um die Roma geht. Die Frage war: Wie können wir unsere eigene Perspektive reflektieren und wissenschaftlich fundiert über Roma schreiben, ohne unsere Zugehörigkeit zu verleugnen oder sie zur alleinigen Erklärungsperspektive zu machen?



Genau mit diesen Fragen setze ich mich auseinander. Ich beschäftige mich insbesondere mit historischen Darstellungen von Roma, die oft antiziganistische Stereotype enthalten. Gerade an diesen kann man herausarbeiten, wie die Mehrheitsgesellschaften in Europa ein rassistisches und falsches Bild der Minderheit konstruiert haben.



So gut wie alle Länder in Europa haben eine Geschichte der Nationenbildung. Die Roma waren eigentlich Teil davon. Wenn sie konnten, haben sie diese unterstützt. Zugleich wurden sie immer wieder ausgegrenzt und verfolgt. Verfolgung konnte zu Vertreibung und Flucht führen.



Wichtig dabei ist, dass Roma ein Sammelbegriff ist. Im deutschsprachigen Raum sagt man „Sinti und Roma“ und im europäischen Raum sagt man „Roma“. Dabei sind die jeweiligen Selbstbezeichnungen zu berücksichtigen. Diese Gemeinschaften sind Teil der Nationalgeschichten der Länder, in denen sie leben.



Es gibt keine einheitliche Roma-Identität oder Kultur. Die unterschiedlichen Identitäten werden unter anderem durch die Geschichte, die Sprachen und die gesellschaftlichen Verhältnisse der Länder geprägt, in denen Menschen leben. In meiner künstlerischen und wissenschaftlichen Arbeit befasse ich mich deswegen immer wieder mit dieser Identitätskonstruktion. Ich schaue, wie Angehörige der Roma-Gemeinschaften die Kunst und Kultur der jeweiligen Gesellschaften mitgestaltet haben und was daraus entstanden ist. Mit dieser Arbeit stützen wir auch die Demokratie.

Inwiefern genau?

Wenn wir verstehen, wie diese Zeit in Europa funktioniert hat, wo sich die Nationen gebildet und stabilisiert haben, sehen wir, dass sie „die Anderen“, „die Fremden“, gebraucht haben. Dafür mussten die Roma oft herhalten. An diesen Stereotypen konnte in Abgrenzung dazu ein nationales Selbstbild etabliert werden. Diese Vorstellungen konnten auch die Ausgrenzung und Kriminalisierung von Roma legitimieren.

Roma haben keinen eigenen Nationalstaat mit einer Außenpolitik, die sich für sie einsetzen könnte. Viele sind aber Staatsbürger der Länder, in denen sie leben. Diese Staaten tragen die Verantwortung, ihre Gleichberechtigung zu gewährleisten und sie vor Diskriminierung zu schützen.



Sie sprechen die Landessprache und sind, wie gesagt, Teil der Geschichte. Deswegen soll immer wieder betont werden, dass die Roma zu den jeweiligen Gesellschaften gehören – zum Beispiel als Deutsche oder Rumänen – und zugleich Angehörige unterschiedlicher Roma-Gemeinschaften sind.



In einer Demokratie bringen die Roma-Minderheiten sowohl den Staat und die Kultur als auch ihre eigene Minderheitenkultur voran. Auf dieser Feststellung beruht ein großer Teil meiner Arbeit. Diese Aufklärung ist wichtig für das Selbstverständnis der modernen Demokratien.

Sie befassen sich insbesondere mit Museen, Archiven und Ausstellungen. Was ist dabei Ihr Ansatz?

Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man Archive und Museen hat. Momentan gibt es dort den Kolonialismus-Diskurs. Es wird gefragt: Wie wurden da unterdrückte Gruppen dargestellt? Ist das heute noch tragbar? Ist das würdig, menschenwürdig? Das würde ich jederzeit unterschreiben. Für mich gehört zu diesem Ansatz, die Abgebildeten oder ihre Nachkommen nach Möglichkeit einzubeziehen und mit Angehörigen der jeweiligen Gemeinschaften zusammenzuarbeiten. Dabei geht es um eine Beteiligung an der Erforschung, Einordnung und Präsentation der Bilder.



Das ist natürlich eine Herausforderung. Welche Einrichtung hat schon Kapazitäten und Ressourcen dafür, das zu machen? Aber ich denke, wenn wir weiterhin unsere Institutionen, Archive und Museen demokratisieren möchten, dann müssen wir diesen Schritt tun.



Dabei sind aber auch die Betroffenen gefragt. Die Institutionen müssen die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit mit Angehörigen der jeweiligen Gemeinschaften schaffen. Es geht darum, historische Klischees aufzuarbeiten und verständlich zu machen, was rechtliche Ausgrenzung, Verfolgung und der eingeschränkte oder verwehrte Zugang zu Bildung und bestimmten Berufen für viele Roma in unterschiedlichen Ländern und Epochen bedeuteten. Dazu gehört auch die Geschichte der jahrhundertelangen Versklavung von Roma in den Fürstentümern Walachei und Moldau.



Deswegen müssen wir die Entstehung, Verwendung und Überlieferung der historischen Bilder untersuchen und die Biografien der Abgebildeten, soweit möglich, rekonstruieren. Dabei sollten wir auch kenntlich machen, was unbekannt bleibt. So können die Besucher verstehen, was zu sehen ist, welche Geschichten hinter den Bildern stehen und wie historische Stereotype entstanden sind.

Wie ist die aktuelle Situation der Roma in Deutschland und Rumänien?

Ich würde zuerst auf Deutschland blicken, wo ich mich am besten auskenne. Studien zeigen, dass Roma Probleme haben können, eine Mietwohnung zu bekommen, dass sie weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben und auch in der Berichterstattung einiger Medien negativ dargestellt werden. Für die Benachteiligung auf dem Wohnungsmarkt liegt beispielsweise der Bericht der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus (MIA) „Antiziganismus und Wohnen“ von 2026 vor. Problematisch ist es beispielsweise, wenn in Medien von „Roma-Clans“ gesprochen wird und damit die ganze Minderheit mit Clans in Verbindung gebracht wird.



Ich bin kein Experte für die Situation in Rumänien. Die Lebenslagen der Roma dort sind sehr unterschiedlich. Ein Teil lebt in Armut und unter menschenunwürdigen Wohnbedingungen. Diskriminierung, räumliche Ausgrenzung und ein erschwerter Zugang zu Bildung und Arbeit können solche Benachteiligungen über Generationen verfestigen. Diese Probleme sind keine Eigenschaften einer ethnischen Gruppe, sondern haben gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Ursachen.



Entscheidend ist für mich, wie sich die Situation verbessern lässt. Dafür sind auch in Deutschland verlässliche Strukturen wichtig. Es braucht die dauerhafte Förderung von Selbstorganisationen, Landesverbänden, Institutionen, Kulturzentren und Vereinen sowie freiwillige Bildungsangebote in den jeweiligen Minderheitensprachen. So können die Angehörigen der Minderheit eigene Räume nutzen, ihre unterschiedlichen kulturellen Traditionen selbstbestimmt weiterentwickeln und gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben.



Solche Strukturen stärken die Selbstvertretung und den Schutz der Minderheitenangehörigen. Antiziganistischen Mechanismen entgegenzutreten, ist jedoch eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Die Geschichte der Verfolgung von Sinti und Roma bis hin zu Deportation und Völkermord zeigt, wie gefährlich rassistische Ausgrenzung und staatliche Entrechtung werden können. Deshalb müssen wir ihnen frühzeitig entgegentreten.