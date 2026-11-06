Umfrage: Mehrheit findet Regierung Niculescu gut

Bukarest (ADZ) – Mehr als 54 Prozent der Befragten in einer frischen INSCOP-Umfrage sind der Ansicht, dass die Einsetzung der neuen Regierung unter Luca Niculescu der politischen Krise ein Ende bereiten könnte. Fast 47 Prozent rechnen sogar damit, dass sie bis zu den Wahlen 2028 im Amt bleiben könnte. Am stärksten unterstützen die Wähler von Sozialdemokraten und Liberalen den Regierungswechsel: 74 Prozent der PSD- und 72 Prozent der PNL-Anhänger sehen darin das Ende einer Phase politischer Spannungen. 65 Prozent der Wähler von PSD und die Hälfte der PNL-Wähler erwarten, dass die Regierung bis 2028 durchhält.



Am skeptischsten sind die Anhänger von Reformisten (USR) und Rechtspopulisten (AUR). Nur 56 Prozent der USR- und 40 Prozent der AUR-Wähler bewerten den Regierungsantritt nach fast sechs Monaten politischer Sackgasse positiv. Jeweils 53 Prozent der Anhänger beider Parteien glauben zudem nicht, dass die neue Regierung bis zu den Wahlen 2028 im Amt bleiben wird.