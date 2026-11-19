Die Absolventen des Honterus-Lyzeums arbeiten heute, in der ganzen Welt verstreut, in allen denkbaren Bereichen – unter ihnen sind Star-Musiker, Informatiker, Top-Manager, Politiker, Schriftsteller, anerkannte Ärzte oder Architekten. Ob in London, Abu-Dhabi, Wien, Berlin, New York, Bukarest oder Kronstadt – die meisten von ihnen denken gerne an ihre gemeinsame Schulzeit zurück. In der Karpatenrundschau stellen wir ehemalige Honterianer vor, die heute eine erfolgreiche Karriere haben. Falls Sie auch jemanden kennen, der das Honterus-Lyzeum absolviert hat und in seinem Bereich auf sich aufmerksam gemacht hat, können Sie uns gerne Ihre Vorschläge auf kronstadt@adz.news zusenden. Wir freuen uns über jede Idee!

Anita Tanislau zog es nach dem Abitur im Jahr 2016 zunächst in den Sport- und Kooperations-Bereich, bevor sie nach einer bewussten Findungsphase ihre Leidenschaft für traditionelle Handarbeit entdeckte. Heute arbeitet sie als ausgebildete Ski- und Schwimmlehrerin und baut parallel ihr eigenes Markenprojekt ImaginaryA auf, bei dem sie sich ganz dem Häkeln, Sticken, Nähen und zeitlosen Handwerkstechniken widmet. Im Interview mit KR-Redakteurin Bernice Krech-Lițoiu spricht sie über ihre Schulzeit, den Mut, gesellschaftlichen Erwartungen nicht blind zu folgen, ihre Kindheitserinnerungen und darüber, was Kronstadt bis heute für sie bedeutet.

Liebe Anita, möchtest du dich kurz vorstellen und erzählen, wer du bist und was du heute machst?

Sehr gerne. Mein Name ist Anita Tanislau, ich bin 29 Jahre alt, in Kronstadt geboren und aufgewachsen. Zurzeit arbeite ich als ausgebildete Ski- und Schwimmlehrerin. Nebenbei stehe ich noch am Anfang meines eigenen Markenprojekts namens ImaginaryA. Dabei möchte ich verschiedene Handwerkstechniken wie Häkeln, Sticken, Nähen und vieles mehr entdecken und weiterentwickeln. Mir ist besonders wichtig, handgemachte Dinge und traditionelle, zeitlose Techniken zu bewahren. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, entdecke gerne neue Dinge und probiere vieles aus. Diese Neugier ist auch eine große Quelle meiner Kreativität im Alltag.

Wann hast du das Honterus-Nationalkolleg besucht und wie war das damals für dich?

Ich habe das Honterus-Nationalkolleg 2016 abgeschlossen. Erst letzten Monat hatten wir unser zehnjähriges Klassentreffen! Das war ein ganz besonderer Moment, der mein Herz mit Freude erfüllt hat. Die Schulzeit war eine meiner schönsten Lebensphasen. Wie schön ist es schließlich, eine Schule direkt im Stadtzentrum zu haben? Wir haben das wirklich in vollen Zügen genossen, und dort sind viele meiner lustigsten, schönsten und unvergesslichsten Erinnerungen entstanden. Wir haben so viele Geschichten und Erlebnisse gesammelt, an die wir uns noch heute gerne erinnern.

Gibt es einen Lehrer oder eine Lehrerin, die dich besonders geprägt hat?

Diese Frage ist mir bei unserem zehnjährigen Klassentreffen erst richtig bewusst geworden – das war wie eine Art Erkenntnis für mich. Als ich die meisten unserer Lehrer wiedergesehen habe, wurde mir klar, wie sehr mich jeder Einzelne auf seine eigene Weise geprägt hat. Es war nicht nur einer. Jeder hat mir etwas mitgegeben: eine Lektion, einen Wert oder eine bestimmte Sichtweise, die ich damals mitgenommen habe und bis heute in mir trage. Wenn ich heute zurückblicke, merke ich, dass jeder von ihnen zu dem Menschen beigetragen hat, der ich heute bin.

Möchtest du uns eine lustige oder unvergessliche Erinnerung aus der Schulzeit erzählen?

Oh je, das ist wirklich eine Büchse der Pandora! Ich habe so viele lustige Erinnerungen, dass es mir schwerfällt, nur eine auszuwählen. Aber ich erzähle euch eine Geschichte, über die ich heute noch lachen muss. Wir hatten gerade Unterricht mit Frau Pirău (für Logik). Ich habe mit meinen Mitschülerinnen so sehr gelacht, dass mir die Tränen kamen. Die Lehrerin schaute mich an und fragte, warum ich weine. Dazu muss man wissen, dass unsere Lehrerin Katzen über alles liebte – Katzen waren ihr Ein und Alles. Also sagte ich kurzerhand, dass ich weine, weil meine Katze gestorben sei. Nur: Ich hatte gar keine Katze! Aber die Lehrerin hatte so viel Mitgefühl, dass sie mich für diese Stunde davon befreite, die Aufgaben aufzuschreiben. So habe ich es geschafft, aus einem Lachanfall eine Befreiung von der Schreibarbeit zu machen. (Lacht)

Was hast du nach deinem Schulabschluss gemacht?

Nach dem Abschluss habe ich weiterhin Ski- und Schwimmunterricht gegeben, womit ich schon während der Schulzeit begonnen hatte. Gleichzeitig habe ich in einem Unternehmen gearbeitet – also in einer Korporation –, wo ich täglich Deutsch verwendet habe.

Und jetzt hast du noch deine eigene Marke entwickelt – kannst du etwas darüber erzählen?

Meine Marke heißt ImaginaryA. Ich liebe es, mit den Händen zu arbeiten, das bringt mir pure Freude. Am Anfang ist das natürlich noch einfacher gehalten: Ich verkaufe einiges, verschenke aber auch viel. Ich möchte mich von meinem Weg aber nicht abbringen lassen. Ich möchte weiterhin machen, was ich mag und was ich liebe, und nicht unbedingt das, was sich am besten verkauft – also nicht rein kommerziell sein. Es geht um Mode, Schmuck, Bekleidung, Kunst und alles, was Handarbeit erfordert.

War dein heutiger beruflicher Weg damals schon zu Schulzeiten so geplant oder hat sich das erst mit der Zeit ergeben?

Ehrlich gesagt wusste ich damals noch nicht genau, was ich machen wollte oder welches Studium zu mir passen würde. Ich habe damals ein Studium begonnen – hauptsächlich wegen eines gewissen gesellschaftlichen Drucks. Es war Kommunikation und öffentliche Beziehungen an der Universität hier. Aber nach einem Jahr habe ich gemerkt, dass es nicht das Richtige für mich war, und habe beschlossen aufzuhören. Damals habe ich mir selbst versprochen, dass ich mir Zeit nehmen und genau den Kurs in dem Bereich machen werde, der mich wirklich interessiert, sobald ich herausgefunden habe, was ich mir wünsche. Ein paar Jahre später war es dann soweit: Ich habe mein Versprechen gehalten und einen Kurs für Modedesign gemacht. Ich hatte also keinen klaren Masterplan vor Augen, aber auch keine Angst davor, meinen Weg Schritt für Schritt zu entdecken. Wenn man 19 oder 20 Jahre alt ist, weiß man eben oft noch nicht genau, was man will. Deshalb habe ich gewartet, bis der richtige Moment da war.

Was war dein bisher größter persönlicher oder beruflicher Erfolg?

Ich bin stolz darauf, dass ich es Schritt für Schritt, mit Geduld und Ausdauer, geschafft habe, das zu machen, was mir wirklich Freude bereitet. Einer meiner größten Erfolge ist, dass ich den Mut hatte, meinen eigenen Weg zu gehen – auch wenn ich von Anfang an nicht wusste, wohin er mich führen würde. Es ist nichts Spezifisches, sondern vielmehr das Gefühl, authentisch zu sein. Erfolg bedeutet für mich, in allem, was ich tue, authentisch zu bleiben und meinem eigenen Weg treu zu bleiben, ohne mich davon abbringen zu lassen.

Welche Fähigkeiten oder Werte aus deiner Schulzeit helfen dir heute noch?

Vor allem meine Neugier! Das ist eine Eigenschaft, die ich schon während der Schulzeit entwickelt habe und die mich bis heute durchs Leben begleitet. Der Wunsch, Neues zu entdecken, zu lernen und auszuprobieren, hat mir geholfen, verschiedene Wege zu erkunden, und inspiriert mich bis heute.

Wie hast du überhaupt so gut Deutsch gelernt, wo deine Eltern doch gar kein Deutsch sprechen?

Das fing schon im Kindergarten an! Die Freunde meiner Eltern hatten ihnen damals abgeraten: „Geht nicht mit den Kindern in einen deutschen Kindergarten, ihr werdet ihnen nicht bei den Hausaufgaben helfen könnt.“ Aber ein paar andere Freunde rieten genau das Gegenteil: „Schickt sie in den deutschen Kindergarten und die deutsche Schule, sie werden damit sehr viel Erfolg haben.“ Meine Eltern haben auf Letzteres gehört. Meine Schwester war älter, und es war anfangs etwas schwerer für sie, aber sie konnte mir später auch helfen. Ich erinnere mich sogar heute noch an unsere Kindergärtnerin, die Daniela-Tante. Um nachher in die deutsche Schule zu kommen, gab es damals eine Aufnahmeprüfung. Man musste ein Plüschtier nehmen und es beschreiben. Ich bekam einen Hund, der die Zunge herausstreckte. Ich konnte damals mit sechs Jahren sogar auf Deutsch erklären, warum er die Zunge draußen hatte: weil er so atmete! Am Ende der Prüfung sagte ich: „Ich kann noch etwas auf Deutsch.“ Und dann sagte ich einen Satz, den mir ein Freund meiner Eltern beigebracht hatte – ohne zu wissen, was er wirklich bedeutet. Als ich nach Hause kam und meiner Mutter stolz erzählte, was ich gesagt hatte, fing sie an zu weinen, weil sie glaubte, ich würde die Prüfung wegen dieses Spruchs – es war ein schlechter Witz, niemals schaffen! Sie stritt sich danach sogar mit dem Bekannten, der mir das beigebracht hatte. Aber am Ende habe ich es natürlich trotzdem geschafft – und ich glaube, die Lehrerin hat damals auch gelacht!

Was würdest du deinem jüngeren Ich – und heutigen Honterus-Schülern – mit auf den Weg geben?

Genießt eure Schulzeit in vollen Zügen! Es ist eine wunderbare Zeit, die viel schneller vergeht, als man denkt. Danach kommen Phasen mit mehr Verantwortung und Herausforderungen. Vor allem: Bleibt authentisch, seid ihr selbst und verliert niemals eure Neugier. Entdeckt weiter, lernt und probiert neue Dinge aus!

Gibt es noch etwas, das du gerne verwirklichen möchtest oder wovon du träumst?

Ich wünsche mir, meine Kreativität mit der Welt zu teilen und vielleicht durch das, was ich bin und tue, auch andere ein wenig zu inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn meine Kreationen und meine Art, die Dinge zu tun, auch andere dazu ermutigen, ihre eigene Kreativität zu entdecken.

Was bedeutet Kronstadt heute für dich?

Kronstadt ist der Ort, den ich mit Stolz mein Zuhause nenne. Es ist ein Ort, den ich jeden Tag aufs Neue entdecke – wie eine neue Seite in einem Buch. Ich war viel in der Welt unterwegs, bin gereist und gewandert, aber das Gefühl, das ich hier in Kronstadt habe, habe ich nirgendwo sonst gefunden.

Und zum Schluss: Wenn du die Möglichkeit hättest, noch einmal einen Tag als Schüler am Honterus-Lyzeum zu verbringen – was würdest du tun?

Oh, das wäre ein Traum! Was würde ich dafür geben, noch einmal einen solchen Tag erleben zu dürfen? Ich würde genau die kleinen, harmlosen und kindischen Streiche machen, die ich damals als Schülerin gemacht habe. Ich glaube, ich würde einfach jeden Moment genießen, ohne auch nur eine einzige Sache daran ändern zu wollen.

Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin!

